O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, dará início na próxima semana ao projeto "Caravana de Direitos Humanos", em que visitará presídios e unidades do sistema socioeducativo de todo o país.

A primeira parada será no Espírito Santo. Na segunda (21), ele irá conhecer a Unidade Socioeducativa de Cariacica, na região metropolitana de Vitória, que já foi alvo de medidas aplicadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

O ministro Silvio Almeida no CCBB, em Brasília - Pedro Ladeira - 8.dez.22/Folhapress

A caravana tem como objetivo avaliar questões sobre superlotação e violações de direitos humanos no sistema carcerário brasileiro. Além do ministro, estarão presentes a secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Isadora Brandão, e o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira.

O objetivo da agenda é dialogar com internos, trabalhadores do sistema carcerário, representantes do estado e de movimentos sociais.

Almeida ainda visitará um Centro de Referência das Juventudes e terá um encontro com o governador Renato Casagrande (PSB).