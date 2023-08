Dias depois de ser demitida da GloboNews, a jornalista Cecilia Flesch conta que foi ao show de reencontro do Titãs, em São Paulo, e escutou diversas pessoas falando para ela "RivoNews", "RivoNews". "Eu pensei: 'Deu bom. É uma marca'."

Os jornalistas Pedro Caramuru, Cecilia Flesch, Gabriel Wainer e Manu Musitano - Hub.Midia/Divulgação

A apresentadora foi despedida da emissora logo após viralizar uma participação sua em um podcast, em que ela chamava o ambiente de trabalho dos jornalistas de "RivoNews" —em uma referência ao ansiolítico Rivotril— e dizia que era "um saco" a GloboNews só falar de "política e economia, política e economia".

Agora, Cecilia se prepara para lançar ainda neste segundo semestre o videocast "Rivo.News" ao lado de três outros jornalistas: Gabriel Wainer, Pedro Caramuru e Manu Musitano. A proposta, segundo ela, é abordar mais do que só "política e economia, política e economia".

Os assuntos quentes que dominam as discussões nas redes sociais, como a disputa pela herança bilionária de Gugu ou o rompimento de Larissa Manoela com os pais, também serão debatidos durante a atração. Tudo de uma forma leve e descontraída, de acordo com o quarteto.

O grupo tem gravado pilotos do programa. Eles contam que, ao ouvir uma dessas versões iniciais, um taxista definiu a atração como uma mistura de "Jornal Nacional com TV Fama". "É alegria com responsabilidade e elucidação", completa Cecilia.

Política e economia também estarão em pauta, afirma ela, mas serão abordadas de uma forma mais "elucidativa" e próxima ao dia a dia das pessoas.

O projeto está sendo desenvolvido em parceria com o Hub Mídia, de Ricardo Scalamandré, ex-diretor comercial da Globo. Gabriel Wainer e Pedro Caramuru também são egressos da GloboNews.

Serão dois programas semanais: às terças-feiras, eles receberão um convidado especial, e às sextas-feiras, os quatro vão conversar, ao vivo, sobre os temas da semana.

"Vamos dizer que a gente consiga entrevistar o Roberto Campos Neto [presidente do Banco Central]. Vamos falar sobre taxa de juros, sobre o Drex, mas também vamos perguntar, por exemplo, sobre o caso Larissa Manoela. O que ele acha da situação? Como é que ele administra a mesada dos filhos? Se o filho dele fosse artista, como ele iria se portar? É nesta linha", detalha Gabriel.

Cecília frisa que não se trata de um programa de humor ou algo na linha do Pânico, da RedeTV!, ou do CQC, da Band. "A gente está realmente a fim de fazer uma coisa diferente, nova, porque não é a palhaçada pela palhaçada. É informação tratada como ela deve ser tratada", afirma.