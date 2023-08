O escritor Marcelo Rubens Paiva fará um show com a sua banda Translation no próximo sábado (19), no bar Exit, em São Paulo. O grupo apresentará releitura de composições clássicas no estilo spoken word —em que música e poesia são faladas em vez de cantadas.

O escritor Marcelo Rubens Paiva - onny Santos/Folhapress

O repertório inclui faixas de artistas como Bob Dylan, David Bowie e Nina Simone. No meio das canções, Marcelo declamará parte da letra traduzida para o português.

O escritor também tocará gaita. Depois de 40 anos afastado da música, ele diz ter descoberto no instrumento uma forma de voltar à arte. A banda é composta por Fernanda Horwart, Fábio França, Calvin e Artur.

O escritor Milton Hatoum prestigiou o lançamento do livro "Todos Juntos", de Vilma Arêas, na semana passada, na livraria Megafauna, em São Paulo. O romancista Bernardo Carvalho, colunista da Folha, também passou por lá.