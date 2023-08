O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, cancelou uma reunião com o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) para discutir a Operação Escudo, no litoral paulista. O encontro estava marcado para quinta-feira (24), e a pasta desmarcou a agenda na manhã do mesmo dia.

O colegiado, que está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, diz "lamentar profundamente os obstáculos" na tentativa de diálogo com o secretário do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Policiais transitam pela Vila Baiana no Guarujá - Danilo Verpa - 31.jul.2023/Folhapress

O conselho afirma ainda que, diante do cancelamento e continuidade das notícias de violação de direitos humanos, decidiu convocar uma audiência pública no próximo dia 1º. O local ainda será definido. O presidente do CNDH, André Carneiro, diz à coluna que será enviado um oficio convidando o secretário para participar.

O colegiado realizou uma visita de emergência à Baixada Santista para acompanhar as denúncias. Segundo Carneiro, moradores denunciaram casos de violação de direitos humanos por parte dos agentes de segurança que supostamente continuam a ocorrer.

O número de pessoas mortas pela Polícia Militar chegou a 20 nesta semana. Tarcísio e Derrite negam as acusações de abusos.

"Eu não estou querendo politizar ou polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, de que [mortos] foram executados. Todos os exames do Instituto Médico Legal, as necropsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura", afirmou Derrite no último dia 2.

LABUTA

A atriz Barbara Reis, em ensaio para a edição de setembro da revista Cidade Jardim - Ivan Erick/Divulgação

A atriz Barbara Reis estrelará a capa da edição de setembro da revista Cidade Jardim. Protagonista da atual novela das nove da TV Globo, "Terra e Paixão", a artista fala sobre sucesso, militância, mulheres que a inspiram, o bairro do Méier, no Rio de Janeiro, onde nasceu e vive até hoje, e o modo como encara seus projetos profissionais.

"Minha entrega pessoal e a seriedade com que levo minha profissão me alçaram até aqui. Acredito que é necessário ser comprometida e fazer o que tem que ser feito. No caso de uma atriz, é chegar no horário, com o texto decorado, sabendo de onde veio e para onde vai dramaturgicamente, tratar bem as pessoas e cumprir com seus deveres", afirma Reis. A edição da revista entrará em circulação na próxima sexta (1º).