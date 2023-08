O CNDH (Conselho Nacional de Direitos Humanos) vai se reunir com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, na próxima quinta-feira (24).

A reunião irá ocorrer a pedido do colegiado, que realizou na semana passada uma visita de emergência à Baixada Santista, no litoral paulista, para acompanhar desdobramentos da Operação Escudo.

Policiais transitam pela Vila Baiana no Guarujá - Danilo Verpa - 31.jul.2023/Folhapress

O número de pessoas mortas pela Polícia Militar chegou a 20 nesta semana. À coluna, o presidente do CNDH, André Carneiro, diz que eles seguem recebendo denúncias de abusos por parte dos agentes de segurança.

"Estão chegando informações de que policiais estão entrando nas casas [de moradores], destruindo barracos. A violação de direitos humanos infelizmente continua", afirma. "A nossa preocupação é garantir proteção às famílias."

O conselho também vai reforçar o pedido de transparência nas investigações das mortes.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Derrite negam as acusações de abusos.

"Eu não estou querendo politizar ou polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, de que [mortos] foram executados. Todos os exames do Instituto Médico Legal, as necropsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura", afirmou Derrite no último dia 2.

