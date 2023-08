O artista plástico e curador Emanoel Araujo, morto no ano passado, será homenageado na 9ª edição da Jornada do Patrimônio, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo.

Emanoel Araújo, curador do Museu Afro Brasil, em 2012 - Isadora Brant/Folhapress

O evento ocorrerá entre 19 e 20 de agosto. A programação prevê visitas guiadas pelo Bexiga, destacando a relação do local com o curador, e pelo Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, que foi fundado e dirigido pelo artista.

Também ocorrerá um passeio de ônibus pela cidade, em que serão apresentadas as contribuições de Emanoel para a capital paulista.

A iniciativa será encerrada com um show da cantora Ellen Oléria no dia 20, no auditório Ruth de Souza dentro do museu.

CORTINAS ABERTAS

A atriz Denise Fraga recebeu convidados para a apresentação única do espetáculo "Eu de Você", no Theatro Municipal de São Paulo, na noite de terça (1º). A atriz Maria Casadevall marcou presença no evento. A cineasta Marina Person e o apresentador Cazé Peçanha também passaram por lá.