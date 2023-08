O advogado e ex-secretário de Justiça de São Paulo Fernando José da Costa celebrará sua chegada aos 51 anos de idade nesta sexta-feira (18).

Os ex-governadores João Doria e Rodrigo Garcia (PSDB), o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, e o vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, Paulo Adib Casseb, estão entre os convidados de sua festa, que será realizada no Tetto Rooftop Lounge, na capital paulista.

Fernando José da Costa, então secretário da Justiça de SP, recebe convidados para jantar em sua residência, em São Paulo - Ronny Santos - 18.mai.2022/Folhapress

"Vivenciar o 50 + 1 é abraçar um momento único, repleto de alegria e reflexões. São anos preenchidos com experiências enriquecedoras, aprendizados valiosos e memórias que esculpiram toda a trajetória da minha vida. Celebrar o 50 +1 é uma prova viva de que a jornada da vida é composta por momentos especiais, desafios conquistados e sonhos realizados", afirma Costa.

"Cada ano que se soma traz consigo uma bagagem rica em vivências e crescimento, motivo suficiente para sorrir e expressar minha profunda gratidão. Quero aproveitar este momento para agradecer imensamente à minha família, Cristiane, Julia e Giovanna, por serem alicerces do meu caminho. Seu amor e apoio são um presente inestimável", acrescenta.

ARCADAS

O advogado e professor Pierpaolo Cruz Bottini recebeu, na noite de quinta (17), o presidente do Iasp (Instituto dos Advogados de São Paulo), Renato de Mello Jorge Silveira, e o juiz Nino Oliveira Toldo no lançamento do livro "Criptoativos e Lavagem de Dinheiro", na Faculdade de Direito da USP, no largo São Francisco, em São Paulo. O evento contou com palestra do professor da faculdade de direito de Bucerius, em Hamburgo, Alemanha, Thomas Rönnau. A professora da USP Ana Elisa Liberatore Silva Bechara também passou por lá.