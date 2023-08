O advogado e professor Pierpaolo Cruz Bottini recebeu o presidente do Iasp (Instituto dos Advogados de São Paulo), Renato de Mello Jorge Silveira, e o juiz Nino Oliveira Toldo no lançamento do livro "Criptoativos e Lavagem de Dinheiro", na Faculdade de Direito da USP, no largo São Francisco, em São Paulo.

O evento contou com palestra do professor da faculdade de direito de Bucerius, em Hamburgo, Alemanha, Thomas Rönnau.

A obra é resultado dos debates e investigações sobre o tema realizados por um grupo de pesquisa formado por especialistas de diferentes áreas sob a coordenação de Pierpaolo Bottini.