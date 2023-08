A presidente da Funarte (Fundação Nacional das Artes), Maria Marighella, diz que deve enviar uma pessoa da autarquia para acompanhar a situação do acervo do dramaturgo José Celso Martinez, o Zé Celso. Documentos e arquivos dele foram danificados no incêndio que atingiu seu apartamento.

O viúvo de Zé Celso, o ator Marcelo Drummond, voltou ao imóvel um mês após a tragédia que tirou a vida do diretor. Agora, ele quer reaver os documentos com segurança, sem danificá-los, e depois realizar o arquivamento e conservação do material.

A presidente da Funarte, Maria Marighella - Ronny Santos/Folhapress

Drummond narrou a situação a Marighella na noite de terça (8), em um ato no Teatro Oficina, em São Paulo. À coluna, ela diz que a autarquia pode oferecer ajuda.

"Nós precisamos nos somar a essa demanda. Provavelmente devemos mandar alguém da Funarte que possa acompanhar isso de perto", conta.

O evento no teatro contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que celebrou o legado do dramaturgo Zé Celso e defendeu a criação do parque do Rio Bexiga.

O diretor foi um dos maiores defensores da implantação do espaço verde no terreno ao lado do teatro. Por 40 anos, ele e o apresentador Silvio Santos, proprietário da área, brigaram pelo local.

Marighella diz que Zé Celso deixa como legado "apontamentos do que deve representar um equipamento cultural nos centros urbanos" e que o Ministério da Cultura pode atuar como um mediador na disputa pelo terreno.

"A presença da ministra [no evento] nos aponta esse caminho, de abrir um espaço de diálogo. A política pública é um espaço de mediação, de encontro, de superação de conflitos", afirma a presidente da Funarte. "O Ministério da Cultura, revivido, renascido, se soma a essa luta de modo que a sociedade seja beneficiada desse espaço de disputa."