A ministra da Cultura, Margareth Menezes, celebrou o legado do dramaturgo Zé Celso e defendeu a criação do parque do Rio Bexiga ao participar de um ato no Teatro Oficina na noite desta terça-feira (8), em São Paulo.

O diretor da companhia, morto no mês passado, foi um dos maiores defensores da implantação do espaço verde no terreno ao lado do teatro. Por 40 anos, ele e o apresentador Silvio Santos, proprietário da área, brigaram pelo local. O dono do SBT deseja fazer um empreendimento imobiliário na área.

- A ministra da Cultura, Margareth Menezes, em evento no Teatro Oficina, em São Paulo - Ronny Santos/Folhapress

"[O Oficina] É um tesouro para nós, para a cultura brasileira. Zé Celso deixou esse legado importante que transformou a vida de tantas pessoas. Então, neste momento, tudo que podemos fazer é apoiar e estar junto com o movimento [pelo parque do Rio Bexiga]", diz Menezes à coluna.

"A gente, conseguindo realizar isso, vai trazer qualidade de vida para todo o entorno [do teatro]. Será um presente, um pulmão de sustentabilidade para a cidade de São Paulo", segue.

A chefe da pasta da Cultura afirma que ainda não tratou do assunto com Silvio Santos e que as conversas com o apresentador devem ficar mais para frente. "Primeiro, vamos pensar em nós. Estamos levantando as situações todas para conversar com ele", continua.

Menezes diz que "não tem bola de cristal", mas que acredita na possibilidade de mudança de atitude por parte de Silvio Santos. "Eu acredito, sim. Tudo é [questão de] diálogo, [de] dar oportunidade para a conversa. Deixar o tempo agir um pouco."

Membros do Oficina, incluindo o viúvo de Zé Celso, o ator Marcelo Drummond, receberam Menezes e realizaram um tour com ela pelo terreno antes do início do ato. Quando as portas do teatro se abriram, a ministra foi tietada pelo público, que pediu selfies. Em uma das intervenções artísticas do evento, ela soltou a voz e cantou "Alegria da Cidade", sendo ovacionada pela plateia.

O ato reuniu artistas e políticos como o maestro João Carlos Martins, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), a ativista Preta Ferreira, a vereadora Luna Zarattini (PT) e a presidente da Funarte (Fundação Nacional de Artes), Maria Marighella.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH