O cantor Gilberto Gil foi entrevistado para o documentário Chic Show, que aborda o lendário baile de mesmo nome que movimentou a juventude e a música negra em São Paulo nos anos 1970 e 1980. Na produção, que estreia no dia 31 de agosto no Globoplay, o artista fala sobre a importância, para a sua trajetória, de ter se apresentado na festa.

O músico Gilberto Gil é entrevistado para o documentário 'Chic Show', do Globoplay - Divulgação

BLACK POWER

"Era um desafio muito grande, mas era gratificante, era a sensação da inclusão. Eu começava a ser incluído na militância negra e mestiça brasileira, em todos os seus sentidos", diz.

BLACK 2

Além de Gil, são entrevistados para o documentário outros famosos, anônimos, frequentadores e colaboradores do evento.

ESTANTE

O apresentador Luciano Huck prestigiou, na semana passada, o lançamento do livro "A Arte da Política Econômica", do Iepe (Instituto de Estudos de Política Econômica)/Casa das Garças, na livraria da Travessa, do shopping Iguatemi, em São Paulo. O pesquisador José Augusto Coelho Fernandes é o organizador da publicação, que reúne depoimentos de economistas que participaram de quase todos os governos desde os anos 1980. A ex-ministra e diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV (Fundação Getulio Vargas), Claudia Costin, é uma das personalidades que participam da obra.