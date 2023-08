O juiz Rodrigo Otávio Donati Barbosa, da 15ª Vara Cível de Brasília, determinou nesta quarta-feira (9) que a entrevista da atriz Daniela Escobar ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro, seja excluída das plataformas digitais. No vídeo, ela fala que enfermeiras se arrumam no trabalho "para catar médico para casar".

O magistrado atendeu a uma ação movida pela Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE) por danos morais coletivos contra Escobar.

Daniela Escobar - Estevam Avellar/TV Globo

Na decisão, em caráter liminar (provisória), Barbosa deu um prazo de 72 horas para que o conteúdo seja apagado do Youtube, Instagram e TikTok, "a contar da intimação pessoal", sob pena de multa diária de R$ 5.000 —limitada a R$ 50 mil.

O magistrado afirma que a fala de Escobar "tem capacidade de injuriar toda a categoria de enfermeiras".

"Resta, de igual forma, demonstrada a existência de perigo de dano de ordem extrapatrimonial contra toda a categoria de enfermeiras, caso a declaração da primeira ré não seja excluída do podcast 'Papagaio Falante', dada a enorme possibilidade de propagação das palavras proferidas em ambiente virtual", segue.

A ação da FNE ainda pede indenização no valor de 50 salários mínimos, o equivalente a R$ 66 mil e uma retratação pública por parte da artista, que serão analisados após contestação da artista no caso.

Escobar, que vive nos Estados Unidos, falou sobre sua experiência em hospitais durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante no mês passado.

"Sabe uma coisa que me chama muita atenção, tanto no hospital do Rio Grande do Sul, onde eu tive a cirurgia, quanto lá, em Beverly Hills, onde eu fiquei em Los Angeles? Unhas compridas vermelhas, batom vermelho, ‘maquiadésimas’, cílios postiços...", afirmou a atriz, referindo-se às enfermeiras.

"Se bota isso numa novela, não vão dizer que é ridículo? Que não existe, que o diretor de arte é um imbecil? É assim, a vida real tanto aqui no Brasil quanto lá. Eu ficava chocada. Eu ali, passando por aquela situação toda [pensava]: 'Gente, de onde que essa mulher saiu, toda maquiada?'. Elas vão lá para catar médico. Para casar", seguiu ela.