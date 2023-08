O presidente Lula (PT) relançará nesta sexta (4) o programa Luz para Todos em evento em Parintins (AM), que contará com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Presidente Lula (PT) durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, em julho deste ano - Gabriela Biló - 13 jul.2023/Folhapress

O projeto prevê a instalação de placas solares em cidades isoladas da região, além de conectar municípios como Parintins, Itacoatiara e Juriti ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. O objetivo é substituir geradores a diesel por uma energia limpa e renovável.

Como chefe da pasta de Minas e Energia, a expectativa é que Silveira coloque de pé a agenda de preservação do meio ambiente por meio da descarbonização e da mudança da matriz energética do país.

TELONA

A atriz Isis Valverde interpreta Ângela Diniz no filme 'Angela' - Aline Arruda/Divulgação

A atriz Isis Valverde posa caracterizada como Ângela Diniz no filme "Angela", que estreia nos cinemas no dia 31 de agosto. Com direção de Hugo Prata, o longa aborda os últimos meses de vida da socialite que foi morta a tiros em 1976 pelo namorado, Doca Street. Em um primeiro julgamento, em 1979, ele saiu do tribunal ovacionado por fãs. Foi só em 1981, que um novo júri acabou por condená-lo. Declarado culpado, recebeu pena de 15 anos de prisão.

"Espero que com o filme mais e mais pessoas abram os olhos para essa questão do feminicídio e para a importância de entendermos a mulher sempre como alguém independente, dona de si, e não um objeto de alguém", diz a atriz.