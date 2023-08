Com a aliança do PT com o PSOL selada em torno da candidatura de Guilherme Boulos (PSOL-SP) a prefeito de São Paulo, a discussão entre as legendas se volta agora ao nome que ocupará a vice na chapa.

O deputado federal e ex-presidente do PT Rui Falcão, em seu escritório, em São Paulo - Marlene Bargamo/Folhapress

FOCO

A indicação será feita pelo PT. Ana Estela Haddad, hoje secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, seria o nome de consenso que uniria as diferentes correntes do partido. Ela, no entanto, não estaria ainda mostrando entusiasmo com a possibilidade.

FOCO 2

No caso de Ana Estela de fato não virar candidata, outros nomes já começam a circular. Um deles é o do deputado federal Rui Falcão (PT-SP). Ex-presidente do PT, ele foi secretário de Governo de Marta Suplicy quando ela ocupou a prefeitura. Coordenou a campanha de Lula a presidente em 2022 e foi o deputado federal mais votado do PT no estado.

ESTANTE

