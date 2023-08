Senadoras e ministras do governo Lula se reuniram na noite de quarta-feira (9) em um jantar para discutir formas de apoiar o trabalho e a permanência de mulheres em espaços de poder. O encontro teve como anfitriã a senadora Augusta Brito (PT-CE), que recebeu as convidadas em sua residência, em Brasília.

Uma das participantes era a ministra do Esporte, Ana Moser, que tem a sua continuidade no cargo ameaçada pelo centrão. De acordo com auxiliares que foram ao jantar, a chefe da pasta recebeu manifestações de apoio e foi lembrada de que, normalmente, quem faz a exigência para saída das ministras mulheres são homens, em decisões tomadas conjuntamente com outros homens.

A ministra do Esporte, Ana Moser, em primeiro plano, e, ao fundo, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, no Museu da República, em Brasília - Mauro Pimentel - 2.jan.2023/AFP

Além de Moser, compareceram ao encontro a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, das Mulheres, Aparecida Gonçalves, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Da Bancada Feminina no Senado, nove das 15 integrantes compareceram.

Todas as parlamentares da Casa foram convidadas —até mesmo Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Jair Bolsonaro (PL) e opositora do partido da anfitriã, que não pôde estar presente.

"Foi uma conversa leve e produtiva, e uma forma de sair do espaço do Senado para conhecer a história de cada uma e se respeitar ainda mais", afirma à coluna a senadora Augusta Brito. "Precisamos verdadeiramente nos apoiar, seja nos ministérios ou no Senado", continua.

Ela afirma que novos jantares, que devem ser mensais, estão sendo planejados para viabilizar a articulação de pautas suprapartidárias e para que as parlamentares troquem experiências umas com as outras sobre o dia a dia no Senado.

"Queremos ser reconhecidas igual a um senador. E as ministras, igual a um ministro. Se tudo acontece em jantares, a gente também vai ter", diz Brito. "Temos que nos fortalecer aqui dentro para também nos fortalecermos enquanto mulheres lá fora."

Uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está prevista para a próxima semana. No encontro, as senadoras deverão reivindicar a concessão de um espaço na Casa para a Bancada Feminina, assim como é oferecido a outros colegiados, e pedir uma maior atenção a suas demandas e projetos, como a criação de uma comissão mista para o enfrentamento à violência contra a mulher.

PASSARELA

A modelo Gisele Bündchen foi a estrela de um jantar promovido pela Arezzo, na noite de segunda (7), no espaço Cubo, no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A atriz Mônica Martelli marcou presença no evento. A diretora da SP-Arte, Fernanda Feitosa, e o diretor-presidente do Masp, Heitor Martins, também passaram por lá.