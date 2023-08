Documentos do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) encaminhados à CPI do 8 de janeiro mostram que a viagem do presidente Lula (PT) para São Paulo de 6 a 8 de janeiro estava planejada pelo menos desde o dia 5 de janeiro.

Golpistas na praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro - Pedro Ladeira-8.jan.23/Folhapress

Para o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso, esses documentos derrubam a tese conspiracionista da oposição de que Lula deixou as sedes dos três Poderes serem invadidas para desgastar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 8 de janeiro, o presidente tinha ido a Araraquara, no interior de São Paulo, acompanhar trabalhos de socorro após fortes chuvas no município.

"As duas falácias da esdrúxula narrativa fascista que tenta responsabilizar a vítima pelos ataques golpistas de 8 de janeiro caem por terra: a viagem de Lula já estava programada desde o dia 5 de janeiro, e a convocação da Força Nacional cabia ao governador do Distrito Federal –que só fez isso às 20 horas do dia 8", diz o senador.

Os documentos são mensagens enviadas no dia 5 de janeiro pelo então secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, Carlos Feitosa Rodrigues, informando autoridades de que Lula faria uma viagem para São Paulo de 6 a 8 de janeiro.

As mensagens foram encaminhadas às Forças Armadas, ao Exército, ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal (PF), à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à Abin (Agência Brasileira de Inteligência). No texto, Rodrigues pedia também providências rotineiras para o deslocamento de Lula, como a designação do Coordenador de Segurança de Área (CSA) e autorização do emprego de integrantes das Forças Armadas no sistema de segurança presidencial.

No dia 7 de janeiro, novas mensagens foram encaminhadas pelo GSI aos mesmos remetentes informando sobre um acréscimo na viagem: a ida de Lula para Araraquara no dia 8 para "apoio à situação das enchentes".

Os documentos foram solicitados pela CPI no dia 11 de julho como parte da estratégia bolsonarista de ver na viagem de Lula possíveis incongruências da atuação do governo no ataque aos três Poderes.

O GSI também encaminhou à comissão outros emails e relatórios referentes ao planejamento da viagem, bem como o "Quadro de Movimentação Aérea", com informações sobre os voos.

Anteriormente, a PF já tinha afirmado à comissão que, um dia antes da invasão, reportou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), o "cenário crítico que se apresentava", e sugeriu o emprego da Força Nacional de Segurança Pública.



Dino então autorizou o emprego da Força Nacional e comunicou a decisão ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), às 20h do dia 7 de janeiro. O governador, no entanto, só pediu o reforço das tropas na tarde do dia 8, quando os prédios públicos já tinham sido tomados pelos golpistas.