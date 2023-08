O MIS (Museu da Imagem e do Som) vai inaugurar a exposição "Mirella Ricciardi: Homenagem aos Povos da Amazônia", que reunirá 47 trabalhos feitos pela fotógrafa italiana-queniana em viagens a comunidades indígenas amazônicas em 1990.

Mirella Ricciardi no rio Amônia, no Acre, em visita a terra indígena - Coleção Vanishing Amazon Mirella Ricciardi

A exposição tem curadoria do jornalista Leão Serva e de Amina Ricciardi, filha da artista, que tem dedicado os últimos a catalogar e digitalizar o acervo junto a sua mãe, hoje com 92 anos.

As fotografias da mostra, que será inaugurada no próximo dia 31, foram doadas e integrarão o acervo permanente do MIS.

Mirella Ricciardi ficou conhecida por trabalhos produzidos na África no fim dos anos 1960 e nos anos 1970, incluindo um de pessoas das etnias indígenas do Quênia. Ela fez trabalhos para revistas internacionais como Vogue e Life.

A viagem à Amazônia se deu após um encontro com os líderes indígenas Ailton Krenak e Davi Kopenawa, em um evento da Fundação Gaia, em Londres, no ano de 1990. Ricciardi visitou as comunidades no Acre, no Amazonas e em Roraima.

MIAU

Ana Frango Elétrico - Hick Duarte/Divulgação

Ana Frango Elétrico vai lançar seu terceiro álbum, "Me Chama de Gato que Eu Sou Sua", que trará canções inéditas sobre amor queer. O trabalho, que também ganhará versão em vinil, chegará às plataformas digitais no dia 20 de outubro. O lançamento é uma parceria dos selos Risco (Brasil), Mr. Bongo (Inglaterra) e Disk Union (Japão).

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH