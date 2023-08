O músico, escritor e jornalista Cadão Volpato abriu inscrições para o seu curso de escrita, que começa no fim de agosto e terá dois meses de duração.

O cantor, escritor e jornalista Cadão Volpato - Greg Salibian -22.dez.2022/Folhapress

Os textos e ideias dos participantes serão analisados individualmente por ele. Os alunos também receberão, semanalmente, podcasts com exemplos de grandes nomes da literatura, como Clarice Lispector, Ernest Hemingway e João Guimarães Rosa.

"A ideia é ajudar a soltar a mão e a imaginação com a experiência de outros escritores. A cada aula, um novo exercício, corrigido e comentado por mim. E também o acompanhamento pessoal da ideia do aluno, seja em que gênero for, conto, poesia, romance, crônica, até teatro", diz.

Há também duas aulas por zoom com todo o grupo: na abertura e no fechamento no curso.

O objetivo da oficina, segundo ele, é que a pessoa possa escrever sobre algo que conhece. "Também é possível não escrever nada e acompanhar a coisa toda, só pelo prazer de ouvir e entender um pouco mais sobre os mecanismos da criação", diz.

Os interessados devem mandar email para cadaovolpato.cursos@gmail.com.

CONTAGEM REGRESSIVA

O ator Douglas Silva e sua filha, a atriz mirim Maria Flor Samarão, participaram do evento de lançamento de "Fuzuê", nova novela das sete da TV Globo. Além deles, integram o elenco artistas como Cinnara Leal e Clayton Nascimento. Criado e escrito por Gustavo Reiz, o folhetim chega às telinhas no próximo dia 14.