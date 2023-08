O novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho, "Retratos Fantasmas", será apresentado à Academia Brasileira de Cinema como candidato a representante do Brasil no Oscar 2024. Sua participação na disputa nacional será formalizada nos próximos dias.

Cena do filme 'Retratos Fantasmas', de Kleber Mendonça Filho, exibido no Festival de Cannes de 2023 - Divulgação

Nesta terça (8), o longa foi anunciado na seleção principal do Festival de Cinema de Nova York, que funciona como uma porta de entrada para as produções estrangeiras nos Estados Unidos.

No Brasil, "Retratos Fantasmas" será exibido pela primeira vez no próximo sábado (12), na abertura do Festival de Gramado, um dos mais importantes do país.

No filme, o cineasta mostra a história do Recife a partir do fim das salas de cinema de rua. O longa tem produção da francesa Emilie Lesclaux, mulher de Kleber Mendonça Filho. Os dois são responsáveis por "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019).

PARTITURA

O tenor Jean William foi agraciado com o título de Cidadão Paulistano, concedido pela Câmara Municipal de São Paulo, na noite de segunda-feira (7). O maestro João Carlos Martins e a cantora Alaíde Costa prestigiaram a solenidade.