Três dias depois de ver a filha dizer no programa Fantástico, da TV Globo, que os pais sonegavam dela informações sobre seus recursos, que tinha que pedir a eles autorização e dinheiro até para comer um milho na praia, e que ambos tentavam se apoderar de parte de seu patrimônio, a mãe da atriz Larissa Manoela quebrou o silêncio e falou com exclusividade à coluna.

Silvana Taques tem 52 anos, e Larissa Manoela, 22, é sua única filha. Pedagoga, ela deixou suas atividades há 18 anos para se dedicar exclusivamente à carreira vitoriosa da filha, que aos 4 anos já pisava em uma passarela. Como diz, foi empresária, cozinheira e motorista. Com o marido, o representante comercial Gilberto Elias dos Santos, ajudou a filha na construção de um patrimônio que a própria Larissa afirma ser de R$ 18 milhões.

A atriz Larissa Manoela com a mãe, a pedagoga Silvana Taques, em foto publicada por ela nas redes sociais; “minha grande inspiração", escreveu - @larissamanoela no Instagram

A atriz afirma que, ao fazer 18 anos, entendeu que "era o mínimo saber do meu negócio". Na versão dela, os pais teriam resistido.

Larissa decidiu então romper, mas diz que abrirá mão de todo o patrimônio em prol da família para encerrar de vez a disputa. O namoro com o ator André Luiz Frambach, apontado como pivô da briga, também teria aprofundado as divergências —o que Larissa nega.

Depois da entrevista da atriz na TV Globo, Silvana e Gilberto passaram a sofrer ataques sem tréguas na internet. Leram em postagens que eram tóxicos, narcisistas, usurpadores.

Na descrição do advogado dos pais, Evaristo Martins de Azevedo, eles estão "com o coração destroçado, incrédulos". Mas, segue, "nunca foram, e jamais irão à imprensa para dizer uma palavra contra a filha".

A conversa com Silvana ocorreu no começo da tarde de quarta (16). O advogado telefonou para a mãe da atriz e a colocou no viva-voz.

No começo do diálogo, ela pediu que nada fosse publicado. Depois de meia hora, concordou em falar exclusivamente sobre seus sentimentos, evitando entrar em detalhes sobre as acusações feitas pela filha. Leia, abaixo, os principais trechos.



A ENTREVISTA

"O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela", diz Silvana sobre o que sentiu ao ver a filha em um programa de televisão falando mal dos próprios pais.

Ela afirma que, apesar do impacto avassalador que a entrevista teve sobre a sua vida e a do marido, seu sentimento por Larissa Manoela segue o mesmo.

"Amo a minha filha, e continuarei amando. Tudo o que eu fiz, por anos, foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos: ‘Você não é obrigada a fazer’".

"Não tenho nem nunca tive intenção alguma de prejudicá-la", diz ainda.

O PATRIMÔNIO

Silvana afirma que não pretende entrar em debate público e detalhado sobre as questões patrimoniais apontadas pela filha. Diz, no entanto, que tudo o que foi feito nessa área, por ela e pelo marido, foi pensando na filha. E que nunca faltou nada à atriz.

"A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela", diz.

Uma nota divulgada pelo advogado depois da entrevista do Fantástico diz que a atriz "falta com a verdade" ao dizer que desconhecia a composição societária de suas empresas com os pais. Sobre a afirmação de Larissa de que receberia apenas uma mesada dos pais, e a alegada falta de dinheiro e autonomia até para comprar milho na praia, o texto diz que ela tinha cartões de crédito "black e similares", com os quais sempre "comprou tudo o que desejou".

NO CONTROLE

A mãe nega também que, junto com o marido, tentasse controlar os passos da filha.

"Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos", afirma.

NOIVADO

No começo do ano, Larissa Manoela decidiu morar com o noivo, André Luiz Frambach. A atriz nega que ele tenha sido o pivô do rompimento com os pais, e afirma que os desentendimentos com eles começaram bem antes de o ator entrar na vida dela.

Silvana não esconde que é contra o relacionamento da filha. Diz que, no momento em que ela comunicou que viveria com André, "eu aceitei, mas não concordei".

"Eu tive uma intuição típica de coração de mãe [ao discordar da decisão da filha]", segue.

E repete: "Eu tenho que aceitar a escolha dela. Mas não necessariamente concordar".

TÍTULO DE MÃE

Ao Fantástico, Larissa mostrou o áudio de uma conversa privada que teve com a mãe. Nela, Silvana dizia: "Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. E é isso. Licença".

A pedagoga afirma que a conversa foi descontextualizada e que estava, na verdade, chateada porque a filha não levava em conta as suas opiniões.

"Nós conversávamos sobre o futuro pessoal dela, e não sobre trabalho. Eu me referia ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe. Eu não queria ter o título de mãe apenas. Eu queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre amará", diz.

AMOR ETERNO

A mãe afirma esperar que o rompimento da filha com ela seja revertido no futuro, e que não pretende alimentar a polêmica instalada na imprensa e nas redes sociais em torno da briga da família.

"Não vamos polemizar nem transformar uma gota em uma lagoa. No momento em que ela sinalizar que precisa de nós, com certeza estaremos de braços abertos para ajudá-la no que for preciso", diz.

"Jamais eu deixarei de ser a mãe dela. Jamais deixarei de amá-la. Embora pequena, formada apenas por nós três, sempre fomos uma família. E ela sempre foi uma ótima filha."