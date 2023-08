A TV Cultura irá ganhar novas afiliadas a partir da próxima quarta-feira (9). Porto Seguro, na Bahia, Juazeiro do Norte, no Ceará, Rio do Sul, em Santa Catarina, e Jaguariúna, em São Paulo, serão as cidades contempladas com a programação da emissora paulista.

O jornalista José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura - Divulgação TV Cultura

CONTROLE REMOTO

Atualmente, a Cultura está presente em todos os estados brasileiros, somando mais de 200 canais próprios apenas em São Paulo e no Distrito Federal. Ainda nesta semana, a direção da emissora se reunirá com mais de 70 representantes de afiliadas de todo o país para falar sobre conteúdo, técnica e oportunidades comerciais.

BALADA

Os produtores Paulo Papaleo e Leandro Pardí receberam convidados na abertura do novo espaço cultural criado por eles, o Clube Redoma, no Bexiga, na capital paulista, na semana passada. A cineasta Tata Amaral e o gestor cultural e o ex-secretário municipal de Cultura de São Paulo Alê Youssef prestigiaram o evento.