A Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas Gerais, votará na quarta-feira (2) uma proposta de homenagem ao ex-ministro Alysson Paulinelli, que chefiou a Agricultura no governo Ernesto Geisel, durante a ditadura militar (1964-1985).

A proposição tem causado espécie entre a comunidade universitária. Além de sua relação com o regime militar, Paulinelli, morto em junho deste ano, foi um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a convocar agricultores a irem às ruas e às portas dos quartéis contra o resultado das eleições de 2022.

Alysson Paulinelli, então ministro da Agricultura do governo Ernesto Geisel, em Brasília, em 1976 - Folhapress

"A Constituição nossa já foi rasgada", afirmou, em vídeo gravado após o pleito que sagrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencedor. "Não resta mais nada a não ser a posição do povo. Nós precisamos estar na rua, aqui em Brasília e no Brasil inteiro, fazendo a defesa dos nossos direitos, porque eles vão ser totalmente destroçados."

A proposta de homenagem ao ex-ministro foi enviada ao reitor da UFLA, João Chrysostomo, em 25 de julho. Assinado pelo diretor da Faculdade de Ciências da Saúde, Luiz Henrique Rezende Maciel, o documento sugere que a avenida principal da instituição seja rebatizada com o nome de Paulinelli.

A petição diz levar em consideração todo o histórico do ex-ministro "de trabalho e dedicação, bem como a importância do professor para a nossa universidade, desde o processo de federalização até momentos mais atuais, além da sua relevância no contexto nacional e internacional".

Os diretores do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, do Instituto de Ciências Naturais e da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras também endossam o ofício.

A proposta será apreciada na quarta-feira em reunião do Conselho Universitário da UFLA, a quem caberá ponderar as credenciais de Paulinelli e decidir ou não pela homenagem.