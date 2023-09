Em meio ao burburinho de famosos no espaço VIP do The Town, na noite de domingo (3), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), andava pelo espaço cumprimentando e tirando fotos com algumas pessoas. Mas nem todos reconheciam o político.

"Quem é esse?", perguntou a advogada Simone Soares Ramos à coluna. Informada de que se tratava do chefe do Executivo da capital paulista, ela se repreendeu. "Nossa, não reconhecemos o prefeito. Mas também somos de Guarulhos", disse, em referência à cidade que fica colada a São Paulo.

A cantora e ex-BBB Juliette no camarote VIP do Festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo - Ronny Santos - 2.set.2023/Folhapress

Simone foi ao festival com a filha Beatriz Ramos, de 16 anos, e a sobrinha, Rafaela Ferreira, de 18 anos. O motivo principal de estarem ali era ver a apresentação do cantor havaiano Bruno Mars. Enquanto ele não subia ao palco, as três circulavam animadas pela área VIP em busca de selfies com celebridades. Já tinham feito "umas 20 fotos", segundo Beatriz.

Da lista de personalidades, elas elegeram os tiktokers Alvaro e Lucas Guedez como os mais simpáticos. "Os bem famosos é mais difícil [de conseguir uma foto], porque andam com segurança", disse Rafaela. Desse grupo, porém, elas se orgulhavam de ter conseguido uma imagem ao lado da atriz e apresentadora Maisa.

"Mas tem uns [famosos] que ficam 'meio assim' de tirar foto", revelou Beatriz. "O Pedro Sampaio não estava muito a fim [de foto], e a Vanessa Lopes [influenciadora] foi meio grossinha", completou. "Mas faz parte", contemporizou Rafaela.

"Está sendo legal encontrar tanta gente. Somos de Guarulhos, lá não tem ninguém", acrescentou. Mas logo na sequência, ela se corrigiu. "Mentira. Tem o Cirilo [o ator Jean Paulo Campos, que interpretou Cirilo na novela "Carrossel", do SBT]. Ele está aqui também e é muito simpático".

Assim como o trio, outras pessoas aproveitavam a presença de famosos na área VIP do festival para tietar.

Muitas das personalidades, no entanto, só estavam ali de passagem para um espaço ainda mais restrito, o chamado "Vipão". O local exclusivo só era permitido a convidados da lista da promoter Carol Sampaio, responsável também pelas presenças ilustres do Rock in Rio e de outas festas e eventos badalados.

No "Vipão" ficaram nomes como Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, Jade Picon, Rodrigo Faro, Juliana Paes e Vitória Strada.