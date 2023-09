A cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti ocorrerá no Theatro Municipal de São Paulo, na região central da capital paulista, no dia 5 de dezembro, a partir das 20h.

Theatro Municipal de São Paulo - Folhapress

Na ocasião, serão anunciados os vencedores das 21 categorias do prêmio. O evento é restrito a convidados, mas será transmitido pelo YouTube da Câmara Brasileira do Livro. A lista dos finalistas será divulgada um mês antes, em novembro.

Entre as novidades da edição deste ano estão a nova categoria de escritor estreante e uma viajem para a próxima feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, para o vencedor de Livro do Ano.

CASA ABERTA

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi recepcionada pelos curadores Grada Kilomba, Hélio Menezes e Diane Lima, da 35ª Bienal de São Paulo, no coquetel de abertura da mostra, realizado na capital paulista, na semana passada. A secretária estadual de Cultura de São Paulo, Marilia Marton, esteve lá. A atriz e diretora Bárbara Paz também compareceu.