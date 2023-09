A secretária estadual de Cultura de São Paulo, Marilia Marton, diz que o MIS Experience, em São Paulo, terá que ser autossustentável financeiramente para continuar a funcionar. "Qual o meu problema com o prédio? Eu acho um absurdo a gente gastar mais de R$ 1 milhão com o aluguel [por ano] daquele espaço", afirma ela à coluna.

O equipamento fica em uma antiga marcenaria da TV Cultura, na zona oeste de São Paulo. O MIS Experience e o MIS (Museu da Imagem e do Sim), assim como o Paço das Artes, são atualmente geridos pela Associação Cultural Ciccillo Matarazzo, mas o contrato vai ser encerrado.

Marilia Marton, secretária de Cultura do estado de São Paulo, na sede do órgão, na capital paulista - Adriano Vizoni -31.jan.23/Folhapress

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo vai publicar um novo edital de chamamento público para a gestão dos museus.

"No contrato que vamos abrir, que todas as organizações sociais vão poder participar [no edital para gerir o espaço], [vai estar] que o MIS Experience, enquanto equipamento físico, vai ter que ser autossustentável",diz. Caso contrário, afirma a secretária, ele deixará de funcionar no local.

"O valor que a secretaria irá aportar [no equipamento] não é para pagamento de locação de espaço. Ou aquilo é autossustentável ou a prioridade do Estado é a interiorização, que está no plano de governo do governador Tarcísio [de Freitas]."

A secretária diz pensar em um projeto para tornar o museu itinerante, numa espécie de grande galpão que seria transportado em um caminhão e rodaria as cidades do estado. "A gente tem 43 milhões de habitantes, sendo que 11 milhões estão na capital. E os outros 30 milhões fazem o que [para ter acesso a equipamentos do estado]?", questiona.

Inaugurado em 2019 como um braço do MIS, o espaço cultural trouxe para a capital paulista a primeira exposição imersiva de sua história, com projeção de obras de artistas em larga escala.

Desde então, esse tipo de mostra se multiplicou e virou aposta de diversos centros culturais da cidade —e, hoje, ocupa até mesmo shoppings centers.

ESTANTE

O ator e cantor Tiago Abravanel compareceu ao evento de lançamento do livro "Dando a Volta por Cima: A História de Anderson Baumgartner", realizado na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na semana passada. O empresário Fernando Alterio e a atriz Mônica Martelli estiveram lá. A modelo Sasha Meneghel também participou.