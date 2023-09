A editora Companhia das Letras vai lançar em novembro o livro "O Tribunal: Como o Supremo se Uniu Ante a Ameaça Autoritária", dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber. Eles também são autores de "Os Onze: O STF, seus Bastidores e suas Crises'.

Fachada da sede do STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília - Gabriela Biló - 3.mai.2022/Folhapress

A nova obra mostrará como, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os ministros da corte mais alta do país superaram divergências internas e se uniram em defesa da democracia.

A publicação tem como base centenas de entrevistas com integrantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de assessores, integrantes das Forças Armadas e membros do Ministério Público.

RITMO

A cantora e ex-BBB Juliette foi uma das convidadas da área VIP, do festival The Town, realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo, no final de semana. A atriz Vitória Strada esteve lá. Os tiktokers Alvaro e Lucas Guedez também compareceram.