O diretor Hélio Goldsztejn, que comandou o Metrópolis (TV Cultura) por quase três décadas, diz estar chateado por supostamente não ter sido informado e nem chamado para participar do documentário que a emissora realizou em comemoração aos 35 anos do programa.

"Eu não sei o teor [do filme] e nem sei quais as razões de eu não ter sido avisado sobre esse documentário, mas é uma grande deselegância", afirma ele à coluna.

O diretor Hélio Goldsztejn - Greg Salibian - 3.junho.2018/Folhapress

Goldsztejn foi demitido da TV Cultura em maio de 2020. Na época, a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da emissora, disse que passava por uma redução de despesas.

"A Rede Globo, por exemplo, está fazendo um especial sobre os 50 anos do Fantástico. Ela entrevistou seus ex-funcionários. É um procedimento normal", compara ele. "Não me avisaram nada. Fiquei sabendo [do documentário] por acaso."

"Algo igual ao que Stálin fez com o Trotsky, arrancando a imagem dele na foto oficial", afirma ainda, em referência ao ditador que manipulou fotos históricas para apagar o protagonismo do seu ex-companheiro.

Procurada, a TV Cultura afirma, em nota, que Goldsztejn foi um "profissional que teve papel importante no Metrópolis". Diz ainda que há gravações da época em que ele estava à frente do programa que aparecem em diversos momentos do documentário.

O ex-diretor alega que também não foi convidado para o evento de pré-estreia do documentário, restrito a convidados, que ocorrerá nesta semana. A TV Cultura nega e afirma que o convite foi enviado. "Reforçamos que a informação é totalmente equivocada", diz ainda a emissora.

O filme vai estrear na TV Cultura no próximo domingo (1º). Intitulado "Metrópolis 35 Anos", a produção revisita a história do programa, ouve depoimentos de ex-apresentadores e artistas como Lázaro Ramos, Antonio Fagundes e Liniker. A dupla Os Gêmeos preparou uma surpresa para o documentário.

