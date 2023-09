A cardiologista e professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) Ludhmila Hajjar foi eleita como representante da América Latina na Sociedade Europeia de Medicina Intensiva (ESICM, na sigla em inglês). A organização é referência na Europa.

A médica Ludhmila Hajjar em evento em São Paulo - Zanone Fraissat/Folhapress

A médica fará parte de grupo de especialistas em cuidados e tratamentos a pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O mandato é de dois anos.

Emergencista, intensivista e cardiologista, Ludhmila Abrahão Hajjar é de Anápolis (GO). Ela é graduada em medicina pela Universidade de Brasília (UnB) e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP.

ENTRE NÓS

Lula e as ministras do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Rosa Weber se reuniram em uma antessala da própria corte antes da posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo, na tarde de quinta (28), em Brasília. O presidente usava máscara de proteção —ele será submetido nesta sexta (29) a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. Os ministros da corte Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes também estiveram presentes no local.