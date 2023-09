Os convidados para a posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) se reuniram numa antessala da própria corte para uma confraternização antes da cerimônia desta quinta-feira (28).

O presidente Lula e as ministras do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber e Cármen Lúcia - Mônica Bergamo/Folhapress

A coluna teve acesso com exclusividade à sala reservada. O presidente Lula (PT) chegou de máscara —ele será submetido na sexta (29) a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril.

Na sala, o mandatário se encontrou os ministros do STF Edson Fachin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Fux e Gilmar Mendes, além de Barroso e Rosa Weber, que deixa o cargo de presidente da corte e se aposenta nos próximos dias.

Em meio à confraternização, os três candidatos favoritos a assumir a vaga da magistrada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, posaram para a coluna.

No hora da fotografia, Dino brincou: "Faz a legenda: amigos para sempre".

Ainda estava presente o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin, que foi cumprimentado por Mendonça com um beijo no rosto. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski também compareceram à sala reservada.

Na cerimônia no plenário do Supremo, que teve hino brasileiro cantado por Maria Bethânia e presença maciça de integrantes do governo e do próprio Lula, Dino, Messias e Dantas sentaram lado a lado.