O presidente Lula deve despachar do Palácio da Alvorada por cerca de um mês depois da cirurgia que fará no quadril, no dia 29. A previsão deve mudar a rotina do presidente –e já causa tensão entre ministros e auxiliares.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante cerimônia no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira -9.mai.2023/Folhapress

EM CASA

A agenda, neste período, deve ficar submetida também à primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, já que, embora seja um palácio, o Alvorada é a residência do casal.

EM CASA 2

Há o temor de que a agenda de Lula, já lotada, fique ainda mais restrita, em especial para ministros e auxiliares que não gozam da total simpatia da primeira-dama.

EM CASA 3

A previsão é de que Lula já comece a despachar no começo da semana seguinte à cirurgia. Por cerca de 15 dias, ele terá que se locomover com a ajuda de um andador.

SOBRE RODAS

A empresa Itaipu Binacional disponibilizou à Presidência um carrinho de golfe para que o presidente possa se locomover em deslocamentos maiores no Alvorada.

PIPOCA

O cineasta Roberto de Oliveira recebeu convidados na pré-estreia do documentário "Elis & Tom", dirigido por ele, no Cinépolis JK Iguatemi, em São Paulo, na noite de terça (12). A atriz Klara Castanho prestigiou a sessão. A cantora Tássia Reis compareceu.