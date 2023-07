A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, devem discursar em um evento em homenagem ao padre Julio Lancellotti no próximo mês, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Na ocasião, será lançado o documentário "O Que nos Espera", sobre a rotina do pároco durante um dos piores momentos da pandemia de Covid-19. As presenças do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e do médico Drauzio Varella, colunista da Folha, também são esperadas.

O padre Julio Lancellotti em cena do documentário "O Que Nos Espera" - Divulgação

Padre Julio será homenageado com um vídeo que retrata a trajetória de sua vida e seu trabalho na Pastoral Povo da Rua. Depois, Janja e Almeida devem discursar, assim como o líder religioso.

Após a sessão do documentário, haverá ainda um bate-papo com os cineastas Bruno Xavier e Chico Bahia, que dirigiram o filme e acompanharam o dia a dia do padre.

O evento, que é realizado pelos produtores Vitor L. Meyer e Sofia Wickerhauser, em parceria com a Cinemateca e a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, ocorrerá no dia 12 de agosto.

Como mostrou a coluna, a saída de dois aliados do padre Julio Lancellotti do Ministério dos Direitos Humanos foi recebida com serenidade pelo pároco.

O advogado Ariel de Castro Alves, agora ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a pedagoga Marilda dos Santos Lima, agora ex-coordenadora-geral de Políticas para Convivência Familiar e Comunitária, ambos muito próximos do pároco, teriam deixado a pasta após divergências com a atual gestão.

"Quando as pessoas são convidadas, a gente apoia. Tivemos sempre boas referências para dar. Mas, depois, não temos ingerência na administração do Estado", disse ele à coluna.

CORTINAS ABERTAS

A atriz Tuna Dwek compareceu à estreia da ópera "La Fanciulla Del West – A Garota do Oeste", realizada no Theatro Municipal de São Paulo, na capital paulista, na semana passada. O maestro Roberto Minczuk, que assina a direção musical do espetáculo, recebeu os convidados. Responsável pelo figurino da ópera, o estilista Ronaldo Fraga também esteve lá.