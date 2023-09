Para interpretar João Deus em série que estreia no dia 13 de outubro, o ator Marco Nanini diz que tomou cuidado para não fazer uma imitação do médium, que cumpre pena em prisão domiciliar acusado de abusar sexualmente de centenas de mulheres. "Tem o timbre dele, a presença dele, mas não o imito", diz.

O ator Marco Nanini interpreta João de Deus em série - Mariana Caldas/Divulgação

Nanini destaca que "João Sem Deus - A Queda de Abadiânia" é uma produção ficcional desenvolvida a partir de depoimentos reais e que apresenta a história pelo ponto de vista de três mulheres, e não do denunciado. "O João de Deus não aparece muitas vezes, mas a figura dele está sempre presente no entorno dessas mulheres. Isso enriqueceu muito a dramaturgia", completa o ator.

A série, que tem direção de Marina Person, é uma coprodução do Canal Brasil em parceria com a Ventre Studio e as portuguesas Coral Europa e TVI. Além de ser exibida na emissora, será disponibilizada também no Globoplay. O roteiro é assinado por Patrícia Corso e Leonardo Moreira.

A trama é centrada na história das irmãs Cecília (Karine Teles) e Carmen (Bianca Comparato), que estiveram em Abadiânia (GO) 17 anos antes da prisão do médium. As duas têm experiências muito diferentes no lugar. Enquanto Cecília fica traumatizada pelo abuso sofrido, Carmen vira uma das mais fiéis funcionárias de João de Deus.

Quando as denúncias de violência começam a vir à tona, elas se reencontram.

TELINHA

