Canções que fazem parte de "Admirável Chip Novo", primeiro álbum de Pitty, serão interpretadas por grandes nomes da música nacional em um novo disco que a gravadora Deck vai lançar em outubro.

No projeto, Sandy cantará "Temporal", Emicida apresentará a sua versão para "Teto de Vidro", e Ney Matogrosso, para "Máscara".

A cantora Pitty durante seu show no festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo - Adriano Vizoni - 9.set.2023/Folhapress

O trabalho faz parte das comemorações de 20 anos do álbum de estreia de Pitty, que incluem uma turnê pelo país.

No próximo domingo (17), a roqueira fará o show de "Admirável Chip Novo" em praça pública no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A apresentação será registrada em vídeo e deverá virar um DVD no futuro.

