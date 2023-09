A atriz e cantora Clara Buarque é a intérprete da música "Bom Conselho", do seu avô Chico Buarque, no filme "A Festa de Léo", de Luciana Bezerra e Gustavo Melo. A canção será tema de abertura do longa, que foi selecionado para a principal competição de produções nacionais do Festival do Rio.

A atriz e cantora Clara Buarque - @clara.buarque no Instagram

TELONA

O filme foi gravado em grande parte na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Os artistas Cíntia Rosa, Jonathan Haagensen, Arthur Ferreira, Mary Sheyla, Neuza Borges, Babu Santana, Jonathan Azevedo, Luciano Vidigal, Márcio Vito, Roberta Rodrigues e Thiago Martins estão no elenco do longa, que é produzido pela Coqueirão em parceria com Globo Filmes, Nós do Morro e Riofilme e será distribuído pela Bretz Filmes.

PAUSA

A apresentadora Mariana Rios - Whagner Duarte/Divulgação

A apresentadora Mariana Rios decidiu tira um período sabático para "descansar a cabeça". "Estou tirando seis meses para viver", diz ela à coluna. Após a pausa, ela planeja para 2024 escrever o seu primeiro filme, além de lançar o seu segundo livro. Também já negocia o comando de um novo programa na TV, mas não dá detalhes do projeto. "Por enquanto, não dá para falar", despista.