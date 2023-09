A Prefeitura de São Paulo gastou ao menos R$ 72 milhões com obras no autódromo de Interlagos, que está sediando o festival The Town. Os contratos foram firmados pela gestão Ricardo Nunes (MDB) neste ano e preveem desde pavimentação até montagem e desmontagem de estrutura para o evento.

Palco New Dance Order, do The Town, com apresentações de DJs brasileiros e internacionais - Divulgação

COFRE ABERTO

A programação de shows começou no último fim de semana e seguirá até domingo (10). Um dos contratos, de R$ 45 milhões, firmado pela SPObras, previa a execução de obras de terraplanagem, drenagem e pavimentação no autódromo. No rodapé das páginas, é citado o nome do The Town.

COFRE 2

Há ainda um outro acordo, da SPTuris, de R$ 27 milhões. Ele prevê o "desenvolvimento de estudos técnicos, preparação de editais de licitação, todas as etapas dos procedimentos seletivos, fiscalização dos fornecimentos e montagens" no local.

COFRE 3

Deste total, R$ 7 milhões seriam destinados para "fornecimento, montagem e desmontagem de estruturas tubulares para a preparação e realização do evento The Town", segundo o contrato. Outros R$ 10 milhões serviram para a implementação de torres de iluminação.

OLHO VIVO

O vereador paulista Toninho Vespoli (PSOL) acionou o Ministério Público de São Paulo para pedir a instauração de inquérito civil para investigar os gastos.

OLHO 2

"Parece que a Prefeitura de São Paulo está arcando com os custos do evento, pois não trata-se somente de fornecer a iluminação, mas sim as torres e suportes, montagem e desmontagem de palco, tais questões deveriam ser arcadas pela idealizadora do evento", diz a representação.

TÁ OK

Procurada, a Prefeitura de SP diz, em nota, que "as melhorias na infraestrutura do autódromo visam reforçar a vocação do espaço para receber grandes eventos internacionais" e que as obras "não foram feitas para atender às solicitações do festival, mas sim para dar continuidade ao processo de modernização da infraestrutura do local".

OK 2

"As intervenções no local serão utilizadas pela Fórmula 1, Primavera Sound São Paulo, e visam a valorização da capital paulista, contribuindo para a manutenção de postos de trabalho [empregos diretos e indiretos], geração de renda e arrecadação de impostos baseados no consumo", afirma ainda.

TAPETE VERMELHO

