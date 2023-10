O Camarote Bar Brahma vai realizar um coquetel no Bar dos Arcos, na capital paulista, na próxima segunda-feira (23). Na ocasião, será anunciado o line-up do camarote do Carnaval de São Paulo de 2024. Já foram confirmados os cantores Zeca Pagodinho e Xande de Pilares, além do grupo Só Pra Contrariar.

O evento de segunda contará com pocket show da cantora Leci Brandão e terá presença da médica e influenciadora Thelminha Assis, musa da edição de 2023.

A festa do CBB acontece nos dias 9, 10, 11 e 17 de fevereiro.

Leci Brandão se apresenta na 20ª edição do Prêmio Raça Negra, na Sala São Paulo, em 2022 - Bruno Santos/Folhapress

NOVO MASCARADO

O ator José Loreto em ensaio no Memorial da América Latina, em São Paulo - Juliano Simões/Divulgação

Após emplacar dois grandes sucessos na Globo, as novelas "Pantanal" e "Vai na Fé", José Loreto já se prepara para um novo desafio na emissora. Ele será o novo jurado do reality The Masked Singer. "Estou muito animado e quero me divertir", diz ele à coluna. Além disso, Loreto começou a gravar na quinta (19), em São Paulo, o seu novo projeto como ator: uma série para o streaming em que interpretará um jogador. Para o papel, Loreto tingiu o cabelo de loiro e ganhou tatuagens falsas, como as mostradas na foto acima. "Eu estou no momento, talvez, mais próspero e feliz da minha carreira", diz.