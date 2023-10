Após emplacar dois grandes sucessos na Globo, as novelas "Pantanal" e "Vai na Fé", José Loreto já se prepara para um novo desafio na emissora. Ele será o novo jurado do reality The Masked Singer.

É, de certa forma, um retorno a um trabalho que ele já fez na TV, quando integrou a bancada do Amor e Sexo, programa comandado por Fernanda Lima no canal.

O ator José Loreto tingiu o cabelo de loiro e ganhou tatuagens falsas para interpretar jogador em série - Juliano Simões/Divulgação

"Estou vendo as temporadas passadas [de The Masked Singer], edições de outros países, bebendo de várias fontes para chegar lá ser espontâneo e me divertir", diz ele à coluna. Loreto substituirá Eduardo Sterblitch.

Além disso, o artista começou a gravar nesta quinta (19), em São Paulo, o seu novo projeto como ator: uma série para a plataforma Star+ em que ele interpretará um jogador que, por não poder seguir na profissão, será contratado para trabalhar em um programa esportivo.

Para o papel, o ator tem feito uma preparação física, além de ter tingido o cabelo de loiro. Ele também exibirá tatuagens falsas no braço.

"Eu estou no momento, talvez, mais próspero e feliz da minha carreira. E estou chegando aos 40 anos. Eu sempre soube que aos 40 as coisas iam acontecer pra mim", afirma Loreto, que celebrará quatro décadas de vida em 27 de maio de 2024. "Não sou muito da festa, mas quero brindar essa data, sim."

Sem contrato fixo com a Globo, Loreto diz que tem "adorado" poder ficar mais livre para escolher os trabalhos que deseja fazer.

Para poder atuar em "Pantanal", por exemplo, ele teve de desistir de dar vida ao cantor Sidney Magal no filme "Meu Sangue Ferve por Você". Mas seguiu atuando como produtor do longa.

"Essa possibilidade abriu uma chave na minha cabeça de que eu não tenho que ficar esperando os projetos chegarem até mim. Eu posso escolher sobre o que eu quero falar", afirma. "Mas sei que é um privilégio do momento em que estou. São 20 anos de construção de uma carreira, e hoje eu sinto que posso escolher um pouco mais os meus trabalhos", completa.

Questionado sobre como está o coração, o ator diz que está "feliz e tranquilo". "É lógico que eu quero ter um amor, mas eu quero deixar rolar, quero deixar acontecer, sem pressão. Não estou apaixonado por ninguém, não estou em relacionamento com ninguém. O meu status é feliz, curtindo e trabalhando muito, muito, como nunca."