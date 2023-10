O cantor Seu Jorge aceitou um convite para viver um rapper no filme "Nós", do diretor Cady Abarca, sobre a cena cultural underground do Rio de Janeiro.

A participação dele foi selada no bastidores de um show no Carnegie Hall, em Nova York, no último fim de semana. O cineasta, que estava no público, visitou o camarim do músico e tirou uma foto com ele para comemorar a notícia.

O diretor Cady Abarca e o músico Seu Jorge - Arquivo Pessoal

A apresentadora Luciana Gimenez também estará no longa, que tem coprodução do Brasil e dos Estados Unidos. Em seu papel, Seu Jorge será Mc Mente, um rapper muito famoso que é referência para um dos protagonistas, o jovem Akani, que sonha em ser artista.

No fim de semana, Seu Jorge participou do show comemorativo à histórica apresentação de Tom Jobim, João Gilberto, Roberto Menescal na casa de shows americana, 61 anos atrás.

Estavam no palco os músicos Daniel Jobim, neto de Tom, Menescal, Carlinhos Brown, Carol Biazin, a britânica Celeste e Alaíde Costa. A direção musical foi de Max Viana, filho de Djavan.

FA-TAL

A atriz Sophie Charlotte participou da pré-estreia em São Paulo do filme "Meu Nome É Gal", em que interpreta a cantora baiana. O evento foi realizado no Cinemark do Shopping Iguatemi, na capital paulista, na semana passada. A diretora e roteirista Lô Politi, que divide a direção da obra com Dandara Ferreira, esteve lá. O ator Luis Lobianco, que também integra o elenco, compareceu.