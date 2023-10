O cantor Silva apresentará seu novo single, "Tudo que Eu Quero", na próxima sexta (20).

O cantor Silva - Hick Duarte/Divulgação

A faixa, que é composta por ele, Lucas Silva e André Paste, reúne elementos da música brasileira e fará parte do novo álbum que o músico prepara para o ano que vem.

A canção contará também com um clipe, que será lançado no dia 26 deste mês.

FA-TAL

A atriz Sophie Charlotte participou da pré-estreia em São Paulo do filme "Meu Nome É Gal", em que interpreta a cantora baiana. O evento foi realizado no Cinemark do Shopping Iguatemi, na capital paulista, na semana passada. A diretora e roteirista Lô Politi, que divide a direção da obra com Dandara Ferreira, esteve lá. O ator Luis Lobianco, que também integra o elenco, compareceu.