A editora Paralela, do grupo Companhia das Letras, irá publicar dois livros da tenista Serena Williams no Brasil.

Serena é o maior nome da história do tênis - Danielle Parhizkaran - 2.set.22/USA Today Sports

A primeira publicação será um livro de memórias, em que ela vai falar sobre sua vida pessoal e sua trajetória como atleta.

Já no segundo volume, Williams vai compartilhar quais são as suas motivações de vida e abordará as suas ações para o o empoderamento de jovens mulheres para além do esporte.

A americana fechou neste ano um acordo com a editora Penguin Random House nos Estados Unidos, e a Paralela comprou os direitos de tradução das obras.

LETRAS

O diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes, Fernando Mitre, recebeu convidados no lançamento do seu livro "Debate na Veia – Nos Bastidores da Tevê, a Democracia no Centro do Jogo". O presidente do grupo Bandeirantes, Jhonny Saad, marcou presença no evento, que ocorreu na semana passada, no Teatro Áureo Cruz, no Centro do Professorado Paulista (CPP), em São Paulo. O jornalista Boris Casoy mediou um debate que aconteceu durante o encontro.