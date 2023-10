A atriz e cantora Karin Hils, ex-Rouge, será a mestre de cerimônia, ao lado de Miguel Falabella, da 10ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, que consagra musicais e espetáculos de teatro. O evento irá ocorrer no Teatro Santander, em São Paulo, no próximo dia 17.

A atriz e cantora Karin Hils, ex-Rouge, no Festival Lollapalooza em março deste ano - Mathilde Missioneiro/Folhapress

TABLADO

Concorrem às 32 categorias do prêmio espetáculos que cumpriram temporada na capital paulista entre 1º de julho de 2022 e 21 de junho deste ano. Ao todo, mais de 64 produções, entre prosa e musical, foram avaliadas pelo júri.

SOM

A cantora Aísha, que prepara o seu primeiro single autoral - Lucio Luna/Divulgação

Vocal do rapper Baco Exu do Blues e autora de composições interpretadas por Luísa Sonza, a cantora Aísha se prepara para alçar o seu primeiro voo solo. A artista lança no próximo dia 20 o single autoral "Conexão", que ganhará um videoclipe com direção criativa de Leo Belicha. A produção audiovisual trará referências do afrofuturismo e peças inspiradas no estilista francês Jean Paul Gaultier.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH