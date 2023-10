Gilberto Gil recebeu uma convidada ilustre na plateia do show que fez nesta quarta (11) no Royal Albert Hall, em Londres: Janet Jackson. Ainda antes de a apresentação começar, a cantora fez questão de ir ao camarim para ter tempo de conversar com tranquilidade com o músico baiano. No encontro, ela se declarou fã de Gil.

O casal Gilberto e Flora Gil recebe Janet Jackson no camarim antes do show do músico baiano em Londres - JP Demasi/Divulgação

Sereno, neto do cantor, é grande admirador de Michael Jackson (1958-2009) e ficou encantado quando viu a irmã do astro pop no camarim com o avô.

Gil faz show da turnê "Aquele Abraço" pela Europa. Para a apresentação em Londres, todos os 5.200 ingressos foram vendidos. A próxima parada do músico será em St. Polten, na Áustria, na próxima sexta (13).