Vocal do rapper Baco Exu do Blues e autora de composições interpretadas por Luísa Sonza, a cantora Aísha se prepara para alçar o seu primeiro voo solo.

A cantora Aísha, que prepara o seu primeiro single autoral - Lucio Luna/Divulgação

A artista lança no próximo dia 20 o single autoral "Conexão", que ganhará um videoclipe com direção criativa de Leo Belicha. A produção audiovisual trará referências do afrofuturismo e peças inspiradas no estilista francês Jean Paul Gaultier.

No álbum mais recente de Luísa Sonza, "Escandâlo Íntimo", Aísha assina as faixas "Outra Vez", "Não Sou Demais" e "Onde É que Deu errado?". "Braba" e "Anaconda", célebres na voz de Sonza, também contam com a sua autoria.