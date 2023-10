A presidente do banco do Brics, Dilma Rousseff, assinou nesta quinta-feira (12) o empréstimo de US$ 1 bilhão ao Brasil. Convertido, o valor corresponde a cerca de R$ 5 bilhões. O contrato foi celebrado por ela e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante reunião do FMI em Marrakech, no Marrocos.

O presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff durante a cerimônia de posse da brasileira no comando do banco do Brics, em Xangai, na China - Gao Feng - 13.abr.2023/Xinhua

A direção do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), banco do bloco formado por países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já havia feito a oferta ao governo de Jair Bolsonaro (PL) em 2020, durante a pandemia de Covid-19. O montante, no entanto, foi desprezado.

No primeiro semestre deste ano, o empréstimo foi solicitado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e recebeu o aval do Senado Federal. A tomada de recursos tem prazo de pagamento de 30 anos, com juros de 1,64% ao ano. A destinação dos valores deverá ser definida por Haddad.

O Brasil é o país-sócio do banco do Brics que menos acessou os recursos disponíveis. Em 2020, quando foi feita a proposta ao governo Bolsonaro, Rússia, Índia, China e África do Sul sacaram, cada um, a cota de US$ 1 bilhão para o enfrentamento do coronavírus.

Nesta quinta, Dilma e Haddad também assinam um outro empréstimo, no valor de R$ 435 milhões, com destino à Prefeitura de Aracaju. O governo é fiador do contrato, que deve viabilizar obras de saneamento, melhoria de vias públicas, prevenção de enchentes e mobilidade urbana na capital sergipana.

