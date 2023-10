A cantora e atriz pernambucana Natascha Falcão foi convidada a se apresentar na cerimônia de entrega do Grammy Latino, no dia 16 de novembro. Tradicionalmente sediada em Las Vegas, nos EUA, a premiação fará neste ano sua estreia em Sevilla, na Espanha.

A cantora e atriz pernambucana Natascha Falcão, que concorre ao Grammy Latino de "Revelação do Ano" - Maju Magalhães/Divulgação

GRAMOFONE 2

Natascha é a única artista do Brasil concorrendo na categoria de "Revelação do Ano", uma das mais importantes do Grammy Latino. A indicação é considerada emblemática por não se dedicar exclusivamente à língua portuguesa, em que cantores brasileiros normalmente se destacam.

GRAMOFONE 3

Além do show na cerimônia principal, Natascha fará uma apresentação em um evento só para convidados organizado pela Academia Latina da Gravação, no dia 14 do próximo mês.

CURVAS

A cantora Fafá de Belém posa nua para o primeiro livro da Vogue, "InVogue" - Bob Wolfenson/Divulgação

A cantora Fafá de Belém, 67, posou nua para as lentes do fotógrafo Bob Wolfenson. O ensaio foi feito especialmente para o primeiro livro da revista Vogue, o "InVogue". O volume acaba de ser lançado e apresenta imagens e entrevistas de outras 51 mulheres brasileiras, como Costanza Pascolato, Camila Queiroz, Jade Picon e Linn da Quebrada.

"Sempre fui uma mulher grande, com cintura fina, bunda, coxa e peito. Eu era uma menina quando Sophia Loren, através das telas, me deu senso de corpo", diz Fafá de Belém na publicação.