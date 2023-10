O rapper Rael vai lançar o single "Vem Com Tudo", em parceria com a cantora Gloria Groove e o duo Tropkillaz. O trabalho marca o novo momento da carreira do artista e vai estar no seu próximo álbum. A faixa chegará às plataformas no próximo dia 1º.

O rapper Rael e a cantora Gloria Groove - Jef Delgado/Divulgação

CURVAS

A cantora Fafá de Belém posa nua para o primeiro livro da Vogue, "InVogue" - Bob Wolfenson/Divulgação

A cantora Fafá de Belém, 67, posou nua para as lentes do fotógrafo Bob Wolfenson. O ensaio foi feito especialmente para o primeiro livro da revista Vogue, o "InVogue". O volume acaba de ser lançado e apresenta imagens e entrevistas de outras 51 mulheres brasileiras, como Costanza Pascolato, Camila Queiroz, Jade Picon e Linn da Quebrada.

"Sempre fui uma mulher grande, com cintura fina, bunda, coxa e peito. Eu era uma menina quando Sophia Loren, através das telas, me deu senso de corpo", diz Fafá de Belém na publicação.