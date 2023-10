O centro do Rio de Janeiro ganhará o Museu da Democracia (Mude), que será instalado na antiga sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na rua 1º de março. O edifício histórico, que tem fachada de mármore de Carrara, foi construído entre 1892 e 1896.

Manifestantes em confronto com a tropa de choque da PM na praça dos três Poderes - Pedro Ladeira/ Folhapress

TINTA

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), vão assinar um convênio até o fim deste mês. A prefeitura irá escolher uma organização social para desenvolver o projeto, que deverá incluir a restauração completa do edifício.

MEMÓRIA

A criação do museu foi pensada como uma resposta ao ataque de 8 de janeiro.

ESTANTE

A apresentadora Ana Furtado recebeu convidados como o seu marido, o diretor de entretenimento da TV Globo, Boninho, no lançamento do seu livro "Até Nunca Mais". O evento ocorreu na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na segunda (2). O apresentador Zeca Camargo, colunista da Folha, compareceu. O cantor Simoninha passou por lá.