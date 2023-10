O ministro da Justiça, Flávio Dino, enviou o secretário-geral da pasta, Ricardo Capelli, para acompanhar de perto as investigações do assassinato de três médicos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Uma das vítimas, o ortopedista Diego Ralf de Souza Bomfim, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que é casada com o também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

Os médicos Marcos de Andrade Corsato, 62, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33 - Montagem

Capelli está em contato permanente com as organizações policiais do estado, e afirma que ainda é preciso aguardar a evolução das investigações para que se comece a vislumbrar a motivação dos assassinatos, que têm características de execução.

Nesta quinta (5), Dino anunciou que a Polícia Federal iria acompanhar as investigações.

"Em face da hipótese de relação com a atuação dos parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares", escreveu o ministro.

Os três médicos assassinados —além de Diego, foram vítimas Marcos de Andrade Corsato, 62, e Perseu Ribeiro de Almeida, 33— estavam em um quiosque na Barra da Tijuca quando foram alvos dos criminosos, que desceram de um carro e, em 25 segundos, dispararam 33 tiros contra as vítimas.

Um quarto médico baleado, Daniel Proença, segue internado e deve passar por uma cirurgia.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH