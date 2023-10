Roberta Sá fará uma participação especial na novela "Fuzuê" (Globo).

Em capítulo que vai ao ar nesta sexta (20), a cantora vai se apresentar no Beco do Gambá, a casa de shows comandada por seu Lampião, personagem interpretado pelo ator Ary Fontoura.

Roberta Sá grava participação especial em 'Fuzuê' ao lado de Ary Fontoura - Divulgação/Globo

Sucessora da bem-sucedida "Vai na Fé", "Fuzuê" não tem ido bem na audiência. Diante da situação, a Globo, como revelou o F5, prepara mudanças na trama com o objetivo de atrair o público. O ingresso de novos personagens e a participação dos atores em programas da emissora são algumas das estratégias adotadas.

NOVO MASCARADO

O ator José Loreto em ensaio no Memorial da América Latina, em São Paulo - Juliano Simões/Divulgação

Após emplacar dois grandes sucessos na Globo, as novelas "Pantanal" e "Vai na Fé", José Loreto já se prepara para um novo desafio na emissora. Ele será o novo jurado do reality The Masked Singer. "Estou muito animado e quero me divertir", diz ele à coluna. Além disso, Loreto começou a gravar na quinta (19), em São Paulo, o seu novo projeto como ator: uma série para o streaming em que interpretará um jogador. Para o papel, Loreto tingiu o cabelo de loiro e ganhou tatuagens falsas, como as mostradas na foto acima. "Eu estou no momento, talvez, mais próspero e feliz da minha carreira", diz.