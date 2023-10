A jornalista Renata Ceribelli vai estrear um novo quadro no Fantástico (TV Globo) sobre prazer feminino. A nova atração é inspirada e levará o mesmo nome do podcast "Prazer, Renata", apresentado por ela. A primeira temporada, que irá ao ar já no próximo domingo (22), terá participação das atrizes Arlete Salles, Juliana Alves e Clara Moneke.

Renata Ceribelli - João Cotta/Globo/Divulgação

Entre os temas abordados estarão o desenvolvimento de modelos de vibradores que alavancou as vendas, principalmente a partir da pandemia de Covid-19, de lojas da indústria de produtos eróticos e a importância do diálogo entre pacientes e ginecologistas.

"Este é um quadro feito quase que em sua totalidade por mulheres. Quisemos trazer essas três atrizes de diferentes gerações para trocarem experiência sobre a quebra de tabus em busca do prazer", diz Ceribelli.

À FRANCESA

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a presidente do Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo, o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski se reuniram durante o primeiro Fórum Internacional Esfera, realizado pelo grupo Esfera Brasil em Paris, na França, no final de semana. O ministro do Supremo Gilmar Mendes esteve lá junto com Benjamin, seu neto de dez meses de idade. O empresário Abilio Diniz e o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy marcaram presença.